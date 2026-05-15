El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.3 este viernes, 15 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.51% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del peso dominicano, la cotización mostró un alza semanal de 47.44% y una variación anual de 25.04%, señalando una tendencia de apreciación. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 11.08%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda. El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.