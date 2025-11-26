Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.3365 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.3%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.41 pesos y un mínimo de 18.38 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.02%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.10% en su valor.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. sin embargo, también se registraron dos aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de la predominancia de caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la percepción general de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.53%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.73%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están más confiados en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos más amplios. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.