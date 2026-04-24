Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 4166.98 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,3%. En el mercado del euro, la cotización cayó -1.56% en la última semana y -13.37% en el último año, indicando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el euro mostró tendencia bajista con repuntes breves: 6 jornadas a la baja y 4 al alza, sin días planos, cerrando ligeramente por debajo del inicio. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia pagarán 416,698.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 833,396.00 pesos colombianos y 500 euros, 2,083,490.00 pesos colombianos.