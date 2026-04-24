Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 710.7172 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,12%. La cotización del Real mostró un descenso: en la última semana cayó -2.07% y en el último año -4.59%, reflejando una tendencia negativa. En los últimos 10 días, el Real tuvo un arranque débil, un breve repunte de dos jornadas, un par de días estables y, finalmente, una racha prolongada de descensos que dejó un saldo claramente bajista. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.14%, es menor que la volatilidad anual del 14.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días. Esto sugiere una recuperación en su valor frente a otras monedas. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 71071.72151645493 pesos colombianos; 200 reales cuestan 142143.44303290986 y 500 reales cuestan 355358.60758227465.