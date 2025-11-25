Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.374 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.67%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -8.47% en su valor.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y una estabilidad ocasional. esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.24%, es menor que la volatilidad anual del 9.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que no ha habido cambios significativos en la cotización en el corto plazo.

Este comportamiento sugiere que el mercado está reaccionando favorablemente a factores económicos recientes, lo que podría influir en la confianza de los inversores.

Fuente: narrativas-mx

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.