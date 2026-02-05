La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.43 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 5 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.5% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 1.18%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 14.64% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, la cotización del dólar en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido más estable que volátil. esta mezcla de descensos y aumentos sugiere un mercado en ajuste, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 11.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.82%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia positiva en la cotización del Dólar podría indicar una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar el clima financiero en el corto plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.