En la sesión de apertura de este viernes, 3 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.84 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.99%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.83%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Abren los Bancos en Semana Santa: estas son las únicas sucursales donde se podrán hacer trámites el Jueves y Viernes Santo