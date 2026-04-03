La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 3 de abril en Estados Unidos es de 3,665.23 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.18% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.04%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.99%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.44%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso colombiano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Abren los Bancos en Semana Santa: estas son las únicas sucursales donde se podrán hacer trámites el Jueves y Viernes Santo Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.