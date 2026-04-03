La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 3 de abril en Estados Unidos es de 7.64 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.21% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.58%. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 26.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.89%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Abren los Bancos en Semana Santa: estas son las únicas sucursales donde se podrán hacer trámites el Jueves y Viernes Santo