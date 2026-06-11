La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 11 de junio en Estados Unidos es de 17.38 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.21% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.54%, mientras que en el último año registró una variación de -6.70%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.64%, lo que, al ser mayor que la volatilidad anual del 7.59%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones recientes.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días consecutivos, reflejando una recuperación en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a ciertos factores económicos que apuntan a una mayor estabilidad.

A medida que el Peso se fortalece, esto podría generar un impacto positivo en la economía local, incentivando el consumo y la inversión. Sin embargo, es importante monitorear la continuidad de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos