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La cotización del euro cerró a USD 0.8608 este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.28%.
La cotización del euro mostró una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.28% y en el último año acumula -0.63%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 4.78%, es menor que la volatilidad anual de 5.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.
El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.
¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.