En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8608 este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.28%.

La cotización del euro mostró una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.28% y en el último año acumula -0.63%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 4.78%, es menor que la volatilidad anual de 5.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.