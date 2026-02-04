Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.4584 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.27%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.5 pesos y un mínimo de 20.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.79%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.05%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.87%, es menor que la volatilidad anual del 9.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días. Este crecimiento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer aún más la moneda en el futuro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.