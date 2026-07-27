En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7523. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.37%.

En la última semana, la libra esterlina registró una variación de 0.63% y en el último año acumuló un cambio de 1.40%, indicando una evolución alcista moderada.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 6.02%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.