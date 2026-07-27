Al cierre de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.445. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.23%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.09%, pero en el último año acumuló una caída de 6.05%, reflejando un repunte reciente frente a una tendencia anual de debilitamiento.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.51%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.