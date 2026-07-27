El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8793 este lunes, 27 de julio de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización subió levemente en la última semana (0.40%) y acumuló en el último año un alza de 3.19%, indicando una tendencia positiva moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 2.85%, es menor que la volatilidad anual de 5.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.