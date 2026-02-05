Durante el cierre de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.55, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.88% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.58 pesos y un mínimo de 20.44 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.04%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.31% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.01%, es mayor que la volatilidad anual del 9.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que refuerza la confianza de los inversores. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.