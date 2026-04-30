La cotización deleuro este jueves, 30 de abril de 2026 llegó a 4315.31 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del2,56% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del euro repuntó 5.08%, pero en el último año registra una variación de -7.41%, indicando un reciente impulso frente a una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el Euro inició con tres caídas, alternó entre retrocesos y repuntes y cerró con tres avances seguidos; balance casi neutro y claro impulso alcista al final. La cotización del Euro ha mostrado una leve tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un posible aumento en la confianza del mercado en la moneda europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4315.3101 pesos colombianos, deberán pagar 431531.01 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 863062.02 pesos colombianos y 500 euros costará 2157655.05 pesos colombianos.