El euro presenta una cotización de 20.41 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 11 de marzo de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.67% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.45 pesos y un mínimo de 20.44 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.98%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos que podría indicar un posible equilibrio en el mercado. En general, la situación sugiere un comportamiento volátil pero con oportunidades de recuperación. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.89%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.