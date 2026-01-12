El euro presenta una cotización de 20.93 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 12 de enero de 2026, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.20% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.96 pesos y un mínimo de 20.89 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.13%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil que podría estar influenciado por factores económicos externos.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.12%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.33%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este impulso podría estar relacionado con factores económicos que fortalecen la moneda europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones económicas actuales.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".