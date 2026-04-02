La cotización deleuro este jueves, 2 de abril de 2026 llegó a 4215.8 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,36%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.22%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.36% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421579.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 843159.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2107899.90 pesos colombianos.