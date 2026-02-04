Durante el cierre de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.68, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.21% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.71 pesos y un mínimo de 12.63 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.68%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.78%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, seguida de un aumento significativo. sin embargo, también hubo momentos en los que se mantuvo estable, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. en general, la fluctuación indica un comportamiento variable que podría estar influenciado por factores económicos externos. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 8.32%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.20%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor en relación con otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.