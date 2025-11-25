La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.04 en la sesión de cierre de mercados del martes, 25 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.5% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.13 pesos y un mínimo de 13.11 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.31% en su valor. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el mercado de divisas para esta moneda.

En México, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en su valor. a pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general sugiere una presión a la baja en su cotización.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.99%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 9.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Dólar canadiense.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.