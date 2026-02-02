La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.72 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 2 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.99% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.78%, mientras que en el último año ha mostrado una notable disminución del -10.08% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la tendencia general sugiere un fortalecimiento del dólar canadiense en el periodo analizado.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 9.02%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.28%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. Este comportamiento puede atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense refleja un contexto económico favorable que podría continuar en el corto plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.