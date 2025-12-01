La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.08 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 1 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.12% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.11 pesos y un mínimo de 13.1 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.96% en su valor.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. sin embargo, la predominancia de las caídas sugiere una presión negativa en su valor, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su desempeño en el mercado.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.01%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 9.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía canadiense.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Dólar canadiense.

Fuente: narrativas-mx

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.