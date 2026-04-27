En la sesión de apertura de este lunes, 27 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior. La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance de 2.16% en la última semana y de 1.66% en el último año, indicando una evolución positiva y moderada. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 13.07%, es menor que la volatilidad anual del 19.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación en el valor de la moneda en el mercado. En contraste, en los días previos, la tendencia había sido estable, sin grandes oscilaciones en la cotización. Este cambio en la tendencia indica un posible fortalecimiento del Quetzal en el futuro inmediato. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes podrían estar influyendo en la apreciación del Quetzal guatemalteco. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El lado oscuro de los pagos instantáneos: Fraudes ya cuestan 4,400 mdd y obligan a bancos a cambiar sus reglas para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.