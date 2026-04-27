La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 27 de abril en Estados Unidos es de 3,565.5 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.37% en comparación con la jornada anterior. El peso colombiano mostró un retroceso: en la última semana cayó 0.53% y en el último año acumuló una disminución de 11.21%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 4.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.10%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado un incremento en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia también había sido variante, pero hoy destaca el cambio favorable. Esto podría reflejar un aumento en la confianza del mercado y factores económicos que impulsan la demanda del Peso colombiano. Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: desaparece uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El lado oscuro de los pagos instantáneos: Fraudes ya cuestan 4,400 mdd y obligan a bancos a cambiar sus reglas