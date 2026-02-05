Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.7311 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.74%. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.05%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en cuatro ocasiones. sin embargo, también se registraron dos descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. en general, la estabilidad se mantuvo en un par de días, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, el dólar canadiense ha tenido un desempeño relativamente positivo en este período. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 8.7469%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.2243%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este impulso podría estar relacionado con factores económicos que han influido en la confianza de los inversores. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.