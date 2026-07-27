El euro presenta una cotización de 19.86 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 27 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.94 pesos y un mínimo de 19.89 pesos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -7.95% y en el último año la variación acumulada fue de -7.57%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró oscilaciones con rachas breves de alzas y bajas; aunque cerró con dos jornadas negativas consecutivas, el balance global fue prácticamente neutro.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.62%, lo que indica un comportamiento inestable frente a una volatilidad anual del 5.57%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.