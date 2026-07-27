La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Virgo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Se avecina una separación en tu vida. Tal vez estés pensando en poner fin a algo o a una relación, o en tomar distancia de aquello que hasta ahora ha tenido mucho peso para ti. Toma decisiones desde tu parte adulta. No te conviene aferrarte a lo que ya no te aporta.

El horóscopo del día para Virgo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo tendrá buena racha en el amor, con conversaciones claras y gestos tiernos que fortalecen la conexión. Compatibilidad destacada con Tauro, ideal para armonía y estabilidad emocional.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, en el trabajo la suerte crecerá si te alejas de lo que ya no te aporta: toma decisiones desde tu parte adulta y pon fin a tareas o alianzas pesadas para abrir espacio a oportunidades más favorables.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo cuida su salud con rutinas ordenadas y realistas: prioriza el descanso, alimentación sencilla y digestiva, hidratación y ejercicio moderado; evita el perfeccionismo, toma pausas para relajarte y escucha a tu cuerpo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Virgo

Empieza con una tarea simple y necesaria. Toma distancia para decidir con calma desde tu parte adulta. Suelta lo que no aporta y cuida tu energía hoy.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.