El dólar canadiense presenta una cotización de 12.35 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 27 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.35%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.42 pesos y un mínimo de 12.41 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense cayó -0.17% y en el último año acumuló una bajada de -5.84%, mostrando una tendencia general a la baja.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Dólar canadiense fue volátil: inició a la baja, encadenó tres avances, retrocedió dos jornadas, rebotó en dos y cerró con dos caídas; saldo casi neutro pero con sesgo bajista.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 8.33%, es mayor que la volatilidad anual del 6.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, registrando un aumento en su valor por segundo día consecutivo. Este comportamiento sugiere que la moneda está recuperando fuerza frente a otras divisas.

El aumento sostenido en la cotización del Dólar canadiense podría indicar una mejora en la economía local o en la confianza del mercado, lo que resultaría favorable para los inversores y el comercio exterior.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.