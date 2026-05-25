El dólar presenta una cotización de 17.3 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 25 de mayo de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.20%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.31 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 5.90% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 9.05%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó la baja: 6 caídas y 4 alzas, sin jornadas estables; hubo repuntes puntuales, pero la tendencia general fue descendente.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 6.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.62%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha ido aumentando en relación con los días pasados. A lo largo de la última semana, el Dólar ha experimentado un crecimiento sostenido, lo que ha generado expectativas favorables en el mercado.

Este incremento en el valor del Dólar sugiere una mayor demanda de la moneda, posiblemente impulsada por factores económicos locales o internacionales. Si esta tendencia continúa, podríamos ver un fortalecimiento adicional de la moneda en los próximos días.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".