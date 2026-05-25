Este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3635.72 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,3%.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -4.14% y en el último año acumula una caída de -6.67%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Tras cuatro jornadas al alza seguidas de cuatro a la baja, repuntó un día y cerró en descenso, dejando un balance de los diez días prácticamente plano pese a la volatilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.23%, superior a la volatilidad anual del 12.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 363,572.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 727,144.00 pesos y 500 dólares cuestan 1,817,860.00 pesos.