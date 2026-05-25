Este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 724.9835 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,05%.

El Real mostró una evolución negativa: en la última semana retrocedió -4.45% y en el último año acumula una caída de -0.35%, con mayor presión bajista en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el real inició con dos jornadas estables, tuvo un repunte breve, luego alternó con predominio de caídas, volvió a estabilizarse y cerró en descenso, dejando un balance ligeramente bajista.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 15.40%, superando la volatilidad anual del 15.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 72498.35490239087 pesos colombianos, 200 reales costarán 144996.70980478174 pesos y 500 reales 362491.77451195435 pesos.