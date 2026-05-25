En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4234.05 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,27%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -3.08% y en el último año acumula -11.41%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó avances y retrocesos al inicio, luego encadenó varias caídas, repuntó levemente y volvió a bajar, cerrando con un balance ligeramente negativo.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que ha habido una pérdida de valor en la moneda en el corto plazo, lo que podría afectar la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423.404,98 pesos colombianos; además, 200 y 500 euros costarán 846.809,96 y 2.117.024,90 pesos colombianos, respectivamente.