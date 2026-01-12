El dólar cotiza a 17.92 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 12 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.98 pesos y un mínimo de 17.97 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.90%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una incertidumbre en la economía.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que los inversores están confiando en la moneda en este momento.

En contraste, los días anteriores habían mostrado una ligera fluctuación, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos recientes que han generado optimismo entre los comerciantes.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar podría reflejar una mayor estabilidad económica y confianza en el futuro inmediato.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.