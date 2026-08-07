La inteligencia artificial será el segmento de mayor crecimiento dentro del mercado mexicano de tecnologías de la información (TIC), con una expansión anual de 52% y un valor estimado de u$s 776 millones en software y servicios, afirmó Claudia Medina, Research Director de IDC Worldwide.

La directiva explicó que este avance estará impulsado por el creciente interés de las empresas en incorporar agentes de IA para automatizar procesos y fortalecer sus estrategias de negocio.

Durante su participación en un foro de ciberseguridad de CheckPoint Advantage 2026, Medina señaló que el mercado TIC en México “se mueve a dos velocidades”: mientras tecnologías como infraestructura, nube y telecomunicaciones mantienen un crecimiento sostenido, la inteligencia artificial se consolida como el segmento más dinámico de la industria.

Servicios financieros, retail y telecom liderarán la inversión

IDC prevé que las mayores inversiones en inteligencia artificial provendrán de los sectores de servicios financieros (FIS), bienes de consumo masivo (CPG), retail y telecomunicaciones, industrias que buscan aprovechar esta tecnología para optimizar procesos, mejorar la atención a clientes y desarrollar nuevos productos y servicios.

La consultora destacó que una de las principales tendencias será la adopción de agentes de inteligencia artificial, herramientas capaces de ejecutar tareas de manera autónoma, automatizar flujos de trabajo y apoyar la toma de decisiones, lo que está modificando las prioridades de inversión tecnológica de las organizaciones.

La IA debe formar parte de la estrategia de negocio

Para Medina, el reto ya no consiste únicamente en incorporar herramientas de inteligencia artificial, sino en utilizarlas para resolver problemas específicos y generar valor para las empresas.

“Necesito desplegar o implementar elementos de inteligencia artificial dentro de mi estrategia de negocio , porque tenemos que darle una intención a lo que queremos solucionar o a las nuevas oportunidades que queremos abrir con el uso de estas tecnologías”, afirmó.

La especialista explicó que las organizaciones están orientando sus inversiones hacia iniciativas que permitan incrementar la productividad, automatizar procesos, crear servicios digitales personalizados, fortalecer la experiencia del cliente y acelerar la toma de decisiones.

Añadió que la tecnología dejó de ser vista como un gasto y hoy representa un habilitador para mantener la competitividad en un entorno cada vez más digital.

Datos y talento, los retos pendientes

Aunque el interés por la inteligencia artificial continúa creciendo, Medina advirtió que las empresas todavía enfrentan desafíos importantes para implementar estas soluciones con éxito.

Entre ellos destacó la calidad de los datos, la falta de especialistas y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones, factores que pueden frenar el desarrollo de proyectos de IA.

“La pregunta no es para qué me sirve la inteligencia artificial; la pregunta es qué necesito solucionar y cómo la inteligencia artificial puede ayudarme a resolverlo”, comentó.

Asimismo, señaló que las organizaciones deberán preparar su infraestructura tecnológica y fortalecer la gobernanza de la información, ya que los datos constituyen la base para entrenar y operar los modelos de inteligencia artificial.

La ciberseguridad acompañará el crecimiento de la IA

La directiva explicó que el avance de la inteligencia artificial también obliga a reforzar las estrategias de ciberseguridad, debido a que amplía la superficie de ataque y genera nuevos desafíos relacionados con la privacidad, la protección de datos y el acceso a información sensible.

En ese contexto, consideró que las empresas deberán evolucionar sus esquemas de seguridad para proteger tanto sus activos digitales como los modelos de IA que comienzan a integrar en sus operaciones. De esta manera, la inteligencia artificial podrá consolidarse como un motor de innovación y crecimiento, respaldado por una infraestructura tecnológica segura y una estrategia alineada con los objetivos del negocio.