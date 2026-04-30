La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en México es de 20.48 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.51 pesos y un mínimo de 20.48 pesos. En la última semana, la cotización del euro avanzó 0.69%, pero en el último año cayó 7.54%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con un inicio positivo, una breve corrección a mitad, tres alzas consecutivas, un retroceso puntual y cierre con dos subidas. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, dado que los últimos dos días consecutivos han registrado un incremento en su valor. Esto refleja un interés creciente en la moneda europea por parte de los mercados, impulsando su precio al alza. Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía de la Eurozona, lo que podría atraer más inversiones en los próximos días. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia para anticipar posibles cambios en el mercado. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".