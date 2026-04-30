ElEuro y yuan cotiza a 7.9841 CNY este jueves, 30 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,35% en relación con el último día. En el mercado de Euro y yuan, la cotización subió ligeramente en la última semana (0.11%), pero en el último año acumuló una caída de -3.21%, indicando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente. Hoy, la cotización del yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un repunte en la fortaleza de la moneda, impulsando la confianza en el mercado. El comportamiento actual del yuan indica que puede haber factores económicos favorables que estén influyendo en su valoración. Esta tendencia podría ser un indicativo de un creciente interés en el comercio y la inversión en el país. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.15%, es mayor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.