El tipo de cambio euro–libra esterlina cayó -0.03% en la última semana y acumula un alza de 0.48% en el último año, lo que sugiere debilidad reciente pero una tendencia anual positiva. En la sesión de apertura de este jueves, 30 de abril de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.866 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior. La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. A medida que avanza la semana, se ha observado un aumento en su valor, lo que refleja un mayor interés y confianza por parte de los inversores. Este cambio en la tendencia puede ser un indicativo de una recuperación económica o de factores favorables en el mercado que están impulsando la demanda de la libra. Es importante seguir de cerca este patrón para comprender mejor su evolución futura. La volatilidad semanal del euro y libra esterlina fue del 1.14%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.