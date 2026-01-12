El dólar canadiense presenta una cotización de 12.91 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 12 de enero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.00% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.93 pesos y un mínimo de 12.92 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.21%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días, aunque experimentó un ligero aumento en un par de ocasiones. A pesar de estos altibajos, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.48%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.