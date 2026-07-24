Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 24 de julio de 2026 llegó a 3655.84 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,13%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un -1.89% y en el último año acumula un descenso del -19.94%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro arrancó con dos caídas, alternó subidas y bajadas, encadenó dos avances, no tuvo días planos y cerró al alza; balance casi neutro con leve sesgo alcista final.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 365584.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 731168.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1827920.05 pesos colombianos.