En esta noticia
En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.19%.
En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2,23% en la última semana y acumuló una variación de 1,80% en el último año, indicando una apreciación reciente.
Fibra NEXT acelera su crecimiento con nuevas propiedades y mayores rentas
La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 23.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 20.34%.
Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. A lo largo de la semana, los incrementos constantes en la cotización reflejan un ambiente económico favorable.
No obstante, es importante seguir monitoreando esta tendencia en los próximos días. Si el dato 1 se mantiene en cifras positivas, podríamos esperar un crecimiento sostenido del Quetzal, pero cualquier cambio a la baja podría revertir los avances recientes.
Fibra NEXT acelera su crecimiento con nuevas propiedades y mayores rentas
¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?
Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.
Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
Pemex y Sanborns empujan las ventas de Carlos Slim, pero las utilidades operativas de Grupo Carso se frenan
Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos
- Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.
- Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.