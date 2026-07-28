En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.19%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2,23% en la última semana y acumuló una variación de 1,80% en el último año, indicando una apreciación reciente.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 23.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 20.34%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. A lo largo de la semana, los incrementos constantes en la cotización reflejan un ambiente económico favorable.

No obstante, es importante seguir monitoreando esta tendencia en los próximos días. Si el dato 1 se mantiene en cifras positivas, podríamos esperar un crecimiento sostenido del Quetzal, pero cualquier cambio a la baja podría revertir los avances recientes.

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Conocé la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

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