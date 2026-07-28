En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,195.46 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.67%.

En la última semana el Peso colombiano retrocedió -0.62% y en el último año cayó -14.72%, reflejando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 4.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.24%.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es superior a 0. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días, ya que fluctuaciones inesperadas pueden revertir el avance actual. Un análisis más profundo podría indicar si esta tendencia es sostenible o si se trata de un rebote momentáneo.

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Conocé la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA