La cotizacióndel Euro este martes 28 de julio en Estados Unidos es de 0.88 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.18% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del euro, en la última semana el cambio fue de 26.23% y en el último año la variación de la cotización alcanzó 316.83%, indicando una tendencia claramente alcista.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.70%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un aumento en su valor. Esto se debe a factores como la mejora en indicadores económicos y la estabilidad política en la zona euro.

Esta tendencia sugiere una recuperación de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser beneficioso para las exportaciones y la inversión en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en el corto plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 28 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita cambiar en aeropuertos, prioriza bancos o cajeros y usa tarjetas sin comisión por transacciones internacionales, llevando siempre identificación válida.