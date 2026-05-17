Una combinación de factores atmosféricos poco frecuente está generando condiciones meteorológicas extremas en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la interacción entre un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica generalizada y el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico y el Golfo de México detonará episodios de lluvia intensa, descargas eléctricas y caída de granizo durante el fin de semana. Las zonas con mayor riesgo de acumulados significativos —entre 25 y 50 milímetros— son Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, en el noreste del país. A ese núcleo de alerta se suman Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Chiapas, donde se esperan tormentas con potencial de afectaciones viales e inundaciones repentinas. Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo también entrarán al radar con chubascos moderados, mientras que Coahuila, Zacatecas, Tabasco, Campeche y Yucatán registrarán lluvias aisladas de menor intensidad. Mientras el centro y sur se preparan para las tormentas, una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México sigue alimentando temperaturas sofocantes en 24 estados. El fenómeno afecta desde el sur de Baja California Sur hasta Veracruz, Campeche y Yucatán, pasando por un corredor que atraviesa Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Oaxaca, entre otras entidades. Protección Civil recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera de colores claros, aplicar bloqueador solar y mantenerse bien hidratado. Los grupos más vulnerables —niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— deben extremar precauciones durante las horas de mayor radiación. Las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de medidas preventivas ante el doble escenario de lluvias con granizo y calor extremo: El clima de este fin de semana es un recordatorio de que, en plena temporada de transición, el clima en México puede pasar en pocas horas de un calor agobiante a una tormenta severa. Estar informado y actuar con anticipación puede marcar la diferencia.