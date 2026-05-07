El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este jueves, 7 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.7 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 08.13 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 136 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 3.5 kilómetros, latitud de 14.126° y una longitud de -93.281°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Ciudad — Autoridades de Protección Civil recordaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que caen; no usar elevadores; contar con mochila de emergencia y seguir indicaciones oficiales, atentos a posibles réplicas.