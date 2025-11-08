En el transcurso de este sábado, 8 de noviembre de 2025, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Baja California Sur a las 14.38 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 73 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 27.97° y una longitud de -112.069°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Adiós a la Licencia de Conducir permanente: solo estas personas podrán tenerla desde el 2026

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

El Gobierno va a regalar 260 pesos entre quienes hagan este trámite antes del 12 de noviembre

La Corte Suprema falló a favor de los pensionados: ahora será más fácil que te den tu pensión del IMSS

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.