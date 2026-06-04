El crowdfunding inmobiliario en México registró utilidades por primera vez en su historia durante 2025, al pasar de pérdidas agregadas por MXN$ 22.4 millones en 2024 a ganancias por MXN$ 839,000, en un año en el que además el fondeo creció 42.4% y alcanzó un récord de MXN$ 1,462 millones, de acuerdo con un análisis de briq.mx, avalado por la Asociación de Financiamiento Colectivo (AFICO).

El estudio destacó que el monto acumulado financiado a través de las nueve plataformas de crowdfunding inmobiliario autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegó a MXN$ 5,909 millones al cierre de 2025, lo que representó el mejor desempeño de la industria desde su surgimiento en México hace 11 años.

La mejora en los resultados financieros reflejó la maduración de un modelo de negocio que durante años operó con pérdidas mientras desarrollaba infraestructura tecnológica, ampliaba su base de usuarios y consolidaba su operación bajo el marco regulatorio fintech.

La rentabilidad llega tras más de una década de operación

El reporte reveló que seis de las nueve plataformas autorizadas concluyeron 2025 con utilidades, frente a sólo dos que habían logrado números positivos durante el año anterior.

Entre las empresas con mayores ganancias destacó briq.mx, que registró una utilidad de MXN$ 9.6 millones, un crecimiento de 48% respecto a 2024. También sobresalieron Monific y M2Crowd, ambas con utilidades cercanas a MXN$ 3.8 millones, así como Expansive con MXN$ 1.3 millones.

Por el contrario, algunas plataformas continuaron enfrentando desafíos para alcanzar la rentabilidad. Arces reportó pérdidas por MXN$ 11.5 millones, mientras que Inverteca y Top Kapital también cerraron el ejercicio con números negativos.

El análisis señaló que el avance de la industria permitió revertir las pérdidas agregadas registradas en 2024 y consolidar un cambio de tendencia que podría fortalecer la confianza de inversionistas y desarrolladores inmobiliarios que utilizan este modelo de financiamiento.

El sector se encamina a una etapa de consolidación

Además de alcanzar rentabilidad, la industria registró una fuerte concentración del mercado. Durante 2025, briq.mx captó 49% del fondeo nuevo y concentró 49.9% del mercado acumulado, consolidándose como el principal participante del sector.

No obstante, otras plataformas mostraron un crecimiento acelerado. Monific multiplicó por más de cuatro veces su fondeo nuevo respecto al año anterior, con un avance de 328.8%, mientras que PM2 registró un incremento de 204.4%.

En contraste, M2Crowd redujo su fondeo nuevo 52.6% frente a 2024 y 100 ladrillos reportó un crecimiento de apenas 4.9%, por debajo del promedio de la industria.

Ante este panorama, el estudio consideró que el crowdfunding inmobiliario mexicano se encuentra en una fase de consolidación, por lo que durante 2026 podrían presentarse fusiones o incluso la salida de algunas plataformas de menor tamaño.