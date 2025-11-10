El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este domingo, 9 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 13.33 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 179 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 14.365° y una longitud de -94.174°.

Cierran los bancos como medida oficial en todo el país en noviembre: cuándo volverán a abrir sus puertas

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Emerge de las aguas buque de carga de propulsión nuclear: es capaz de transportar 14.000 contenedores y es considerado el más grande del mundo

Es oficial | Cancelan para siempre la renovación de la licencia de conducir de todas las personas en esta lista

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.