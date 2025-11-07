El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 5.5 ocasionado en Baja California Sur a las 12.04 horas este viernes, 7 de noviembre de 2025.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 62 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 6.2 kilómetros, latitud de 27.808° y una longitud de -111.928°.

Hoy No Circula: los autos que no pueden transitar este viernes 7 de noviembre

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 7 de noviembre en el mundo

Depositarán a comercios de todo el país hasta 100 millones de pesos: será para aquellos que se inscriban a este programa

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.